Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|VW-Tarifrunde
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20.11.2026 18:01:00
Tarifstreit bei Volkswagen: Was die Forderungen für Beschäftigte bedeuten könnten - VW-Aktie tiefer
Bei den Zahlen handelt es sich demnach um eine erste Überschlagsrechnung der Gewerkschaft. Die Folgen fielen je nach Entgeltgruppe und persönlicher Situation unterschiedlich aus. Für Familien könnten die Forderungen Einbußen von 10.000 Euro oder mehr im Jahr nach sich ziehen, schätzte Gröger, der Verhandlungsführer der Arbeitnehmer ist. Das bedeute, dass viele Familien ihre Kredite für Häuser und Leasingraten für Autos nicht mehr bedienen könnten.
Der VW-Haustarif gilt nach IG-Metall-Angaben für rund 120.000 Beschäftigte an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Die Volkswagen AG umfasst die Kernmarke sowie Volkswagen Nutzfahrzeuge, die Komponentensparte und Konzernstellen.
Der Autobauer hatte der Gewerkschaft am Donnerstag die Forderungen für die Tarifverhandlungen übermittelt. Neben den Nullrunden soll die Arbeitszeit von derzeit 35 Stunden in der Woche ohne Entgeltausgleich "nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden können". Schließlich geht die VW-Führung mit der Forderung nach Streichungen im System von Zusatzzahlungen und Zulagen in die am Dienstag in Emden beginnenden Gespräche.
Die Arbeitnehmer sprachen von einem "Katalog des Grauens". Ihnen zufolge fordert Volkswagen unter anderem auch den Wegfall des Jubiläumsgelds für langjährige Beschäftigte, die Abschaffung der bezahlten 20-Minuten-Pause im Dreischichtbetrieb. VW stelle darüber hinaus die freien Tage an Heiligabend sowie Silvester infrage und lege die Axt an die tarifliche Ergebnisbeteiligung an.
Die VW-Aktie notierte im XTERA-Handel letztlich 3,13 Prozent tiefer bei 62,62 Euro.
/jwe/DP/zb
WOLFSBURG (dpa-AFX)
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