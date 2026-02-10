Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
10.02.2026 18:31:47
Tarifstreit für 4800 Angestellte: Lufthansa-Piloten streiken am Donnerstag
Wer am Donnerstag eine Flugreise mit der Lufthansa geplant hat, muss wohl umplanen: Die deutsche Airline wird von der Vereinigung Cockpit ganztägig bestreikt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
