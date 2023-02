Tarifstreit im öffentlichen Dienst - Verdi stellt weitere Aktionen in Aussicht

BERLIN (dpa-AFX) - Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen hat der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke eine Ausweitung des Arbeitskampfs in Aussicht gestellt. Ob es flächendeckende Streiks geben werde, hänge sehr von der zweiten Verhandlungsrunde ab, sagte er am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Er hoffe auf ein faires Angebot der Arbeitgeber. "Wenn nicht, sind wir natürlich in der Lage, im öffentlichen Dienst wie auch bei der Post wie auch an den Flughäfen zu mobilisieren. Es gibt sehr, sehr viel Zuspruch für unsere Forderung."

In der aktuellen Tarifrunde fordern die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Beamtenbund eine Einkommenssteigerung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr. Die kommunalen Arbeitgeber lehnen das als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab. Der neue Tarifvertrag für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst soll eine Laufzeit von zwölf Monaten haben. Die zweite Verhandlungsrunde in dem Tarifkonflikt ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant.

Am Dienstag sorgten Warnstreiks vor allem in Nordrhein-Westfalen für Verzögerungen und Ausfälle im Nahverkehr. So fuhren etwa in Essen und Köln keine Busse und Bahnen. In anderen Bundesländern waren für den Tag ebenfalls Aktionen erwartet worden. Bereits in der vergangenen Woche hatte es in mehreren Ländern Warnstreiks gegeben./jwe/DP/mis