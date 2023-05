Tarifverdienste im ersten Quartal um 2,7 Prozent gestiegen

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Tarifverdienste in Deutschland sind im ersten Quartal 2023 um durchschnittlich 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, geht aus dem Index der tariflichen Monatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen hervor. Die Tarifverdienste ohne Sonderzahlungen stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,5 Prozent. Im gleichen Zeitraum erhöhten sich die Verbraucherpreise um 8,3 Prozent.

Die tarifliche Entwicklung in den Sektoren war unterschiedlich. So waren im Gastgewerbe (plus 10,4 Prozent) und bei den Sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, zu denen auch die Leiharbeit (plus 8,4 Prozent) zählt, vor allem die starken prozentualen Erhöhungen der Bruttomonatsverdienste ausschlaggebend.

Die Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe war hingegen durch eine vergleichsweise geringe prozentuale Erhöhung der Bruttomonatsverdienste (plus 1,0 Prozent) bei gleichzeitig starker Erhöhung der Sonderzahlungen (plus 9,9 Prozent) geprägt.

