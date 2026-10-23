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23.10.2026 17:33:40

Tarifverhandlungen bei Volkswagen beginnen am 24. November

DOW JONES--Volkswagen und IG Metall haben sich auf den Auftakt von Tarifverhandlungen geeinigt. Wie der Konzern mitteilte, sollen die Verhandlungen am 24. November am Standort Emden beginnen und am 15. Dezember in Zwickau fortgesetzt werden. Volkswagen hat Ende September zehn Tarifverträge fristgerecht gekündigt. Die Gewerkschaft fordert die Rücknahme der Kündigungen und lehnt Vorschläge des Wolfsburger Konzerns nach weiteren Instrumenten zum Personalabbau bzw. zur Flexibilisierung ab. Die IG Metall hat Volkswagen bereits am Vormittag vor einer harten Auseinandersetzung gewarnt.

VW und IG Metall hatten sich bereits Ende 2024 auf einen Personalabbau von mehr als 35.000 Stellen an den deutschen Volkswagen-Standorten verständigt. Wie der Konzern weiter mitteilte, ergibt sich aus dem Konzernzielbild 2030 ein Abbau von weiteren 12.000 Stellen für die Volkswagen AG. Das Unternehmen fordert deshalb unter anderem die Eröffnung von förderfähigen Transfergesellschaften als zusätzliches Instrument.

"Seit dem Zukunftstarifvertrag 2024 hat sich die wirtschaftliche Situation drastisch verschlechtert", sagte Personalvorstand Arne Meiswinkel. "Wir müssen über wettbewerbsfähige Arbeitskosten sowie über Themen wie Veränderungsbereitschaft und einen flexibleren Personaleinsatz sprechen."

"Die Belegschaft hat ihre Beschäftigungssicherung teuer bezahlt", sagte die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo. "Der Vorstand will sie nun durch die Hintertür über eine Transfergesellschaft aushebeln - auf Kosten der Beitragszahler. Das haben wir 2024 abgewendet und wir stellen uns auch jetzt wieder entschieden dagegen."

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2026 11:34 ET (15:34 GMT)

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