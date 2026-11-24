Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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24.11.2026 14:55:38
Tarifverhandlungen bei VW haben begonnen
EMDEN (dpa-AFX) - Im ostfriesischen Emden hat die Tarifrunde für die gut 120.000 VW (Volkswagen (VW) vz)-Beschäftigten in Deutschland begonnen. In einer Veranstaltungshalle der Hafenstadt kamen mehrere Dutzend Vertreter der IG Metall und des Autobauers zum Verhandlungsauftakt zusammen. Nach Aufforderung der Gewerkschaft finden die Gespräche an Standorten statt, deren Zukunft von der Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Führung aktuell infrage gestellt wird.
Europas größter Autobauer hat in der Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will weitreichende Sparmaßnahmen durchsetzen. Die IG Metall wehrt sich dagegen und fordert ihrerseits fünf Prozent mehr Geld.
VW ist nicht wie andere Autobauer im Tarif der Metall- und Elektroindustrie, sondern hat einen eigenen Haustarif. Er gilt an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Ab Anfang Januar sind Warnstreiks möglich./jwe/DP/zb
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