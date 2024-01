Tarifverhandlungen für Leiharbeiter treten auf der Stelle

BERLIN (dpa-AFX) - Die laufenden Tarifverhandlungen für Hunderttausende Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter in Deutschland treten auf der Stelle. Auch die zweite Gesprächsrunde sei ergebnislos beendet worden, teilte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Dienstag in Berlin mit. Der Gesamtverband der Personaldienstleister (GVP) habe ein völlig unzureichendes Angebot vorgelegt. Erst ab 1. Januar 2025 sollte es 3,3 Prozent mehr Geld geben, bei einer Laufzeit von 24 Monaten.

"Trotz mehrstündiger Verhandlungen waren die Arbeitgeber nicht bereit, ihr Angebot nachzubessern", sagte der Verhandlungsführer der DGB-Gewerkschaften, Stefan Körzell. "Wir bleiben bei unserer Forderung. Wir wollen ein Plus von 8,5 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten." Die gute Arbeit der Leiharbeitsbeschäftigten und deren oft geforderte Flexibilität müssten entsprechend bezahlt werden.

Die Verhandlungen sollen Ende Februar 2024 fortgesetzt. Betroffen sind bundesweit rund 98 Prozent der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter in Deutschland. In der Branche arbeiten rund 750 000 Beschäftigte. Der aktuelle Tarifvertrag für die Leiharbeit läuft am 31. März aus. Die Leiharbeit ist die einzige Branche, in der alle acht Mitgliedsgewerkschaften als DGB-Tarifgemeinschaft Tarifverhandlungen führen./bw/DP/stw