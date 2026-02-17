Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
17.02.2026 16:09:30
Tarifverhandlungen gescheitert : Piloten machen sich bei Lufthansa-Tochter Cityline streikbereit
Erst vergangene Woche legen Lufthansa-Piloten ihre Arbeit nieder und fordern höhere Löhne. Mehrere Hundert Flüge fallen aus, rund 100.000 Passagiere sind betroffen. Nun droht auch bei der Tochtergesellschaft Cityline eine Arbeitsniederlegung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
17.02.26
|Piloten machen sich auch bei Lufthansa Cityline streikbereit (dpa-AFX)
|
13.02.26
|Lufthansa-Aktie höher: Nach Streik kehrt Normalität zurück (dpa-AFX)
|
13.02.26
|ROUNDUP: Gewerkschaft: Piloten haben beim Lufthansa-Streik mitgezogen (dpa-AFX)
|
13.02.26
|Gewerkschaft: Piloten haben beim Lufthansa-Streik mitgezogen (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Lufthansa-Aktie legt dennoch zu: Streiks am Donnerstag sorgen für Turbulenzen (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Lufthansa: Rund 800 Flüge wegen Streik gestrichen - Tausende Reisende betroffen (Spiegel Online)
|
12.02.26
|ROUNDUP 3: Streik der Crews zwingt Lufthansa an den Boden (dpa-AFX)
|
12.02.26
|ROUNDUP/Gewerkschaften: Streik bei Lufthansa angelaufen (dpa-AFX)