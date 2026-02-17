Lufthansa Aktie

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

17.02.2026 16:09:30

Tarifverhandlungen gescheitert : Piloten machen sich bei Lufthansa-Tochter Cityline streikbereit

Erst vergangene Woche legen Lufthansa-Piloten ihre Arbeit nieder und fordern höhere Löhne. Mehrere Hundert Flüge fallen aus, rund 100.000 Passagiere sind betroffen. Nun droht auch bei der Tochtergesellschaft Cityline eine Arbeitsniederlegung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
