Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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19.11.2026 15:49:41
Tarifverhandlungen stehen an: VW verlangt Nullrunden und Aufweichen von 35-Stunden-Woche
Ende September kündigt Volkswagen zehn Tarifverträge komplett oder in Teilen. Bei den anstehenden Verhandlungen will der Autobauer nun kräftige Einschnitte bei seinen Beschäftigten durchdrücken. Dabei geht es nicht nur ums Geld.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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