Tarmat öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tarmat lud am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 INR gegenüber 0,160 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tarmat im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 273,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 261,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at