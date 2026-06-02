Tarmat stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tarmat hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 1,18 INR. Im letzten Jahr hatte Tarmat einen Gewinn von 0,190 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 424,6 Millionen INR – ein Plus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tarmat 377,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,51 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,630 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,17 Milliarden INR – ein Plus von 15,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Tarmat 1,01 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at