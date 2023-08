Tarnkappenbomber für Deutschland: Rheinmetall beginnt Bau von F-35-Fabrik

Die F-35 ist das modernste Kampfflugzeug der Welt. Zumindest in Teilen wird der Tarnkappenbomber künftig auch in Nordrhein-Westfalen gefertigt: Ab 2025 will Rheinmetall auf 60.000 Quadratmetern Rumpfmittelteile für den Kampfjet produzieren. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel