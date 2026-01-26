|
Tarsis Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tarsis Resources lud am 23.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
