Tarsons Products gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tarsons Products äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,95 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,990 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,08 Milliarden INR gegenüber 956,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

