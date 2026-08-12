Tarsons Products gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tarsons Products äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,27 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,340 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,10 Milliarden INR – ein Plus von 20,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tarsons Products 913,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at