Tarsons Products: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tarsons Products hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,62 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tarsons Products noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,02 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 992,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at