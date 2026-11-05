Tarsus Pharmaceuticals präsentierte Quartalsergebnisse

Tarsus Pharmaceuticals hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 14,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tarsus Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -0,300 USD vermeldet.

Beim Umsatz wurden 194,6 Millionen USD gegenüber 118,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at