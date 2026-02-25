25.02.2026 06:31:29

Tarsus Pharmaceuticals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tarsus Pharmaceuticals hat am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tarsus Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -0,600 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 128,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 66,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 151,7 Millionen USD ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,590 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tarsus Pharmaceuticals ein EPS von -3,070 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 146,71 Prozent auf 451,36 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 182,95 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:04 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- US-Börsen fester erwartet -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street dürfte in Grün starten. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen