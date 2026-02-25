Tarsus Pharmaceuticals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tarsus Pharmaceuticals hat am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tarsus Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -0,600 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 128,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 66,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 151,7 Millionen USD ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,590 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tarsus Pharmaceuticals ein EPS von -3,070 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 146,71 Prozent auf 451,36 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 182,95 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at