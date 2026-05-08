Tarsus Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tarsus Pharmaceuticals ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tarsus Pharmaceuticals die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tarsus Pharmaceuticals 162,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 106,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 78,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at