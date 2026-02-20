Taseko Mines informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Taseko Mines hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taseko Mines -0,070 CAD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 244,2 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 168,9 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,090 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 673,17 Millionen CAD gegenüber 605,29 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

