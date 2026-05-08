Taseko Mines präsentierte Quartalsergebnisse

Taseko Mines hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,090 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 234,0 Millionen CAD – ein Plus von 66,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taseko Mines 140,7 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at