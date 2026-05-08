TaskUs A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TaskUs A hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat TaskUs A 306,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 277,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at