TaskUs A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TaskUs A hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 314,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 298,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at