TaskUs A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TaskUs A lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,24 USD. Im letzten Jahr hatte TaskUs A einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 308,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 294,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at