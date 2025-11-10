TaskUs A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TaskUs A hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 USD. Im Vorjahresviertel hatte TaskUs A 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TaskUs A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 298,7 Millionen USD im Vergleich zu 255,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at