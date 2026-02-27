TaskUs A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TaskUs A hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,32 USD. Im letzten Jahr hatte TaskUs A einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

TaskUs A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 313,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 274,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,10 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat TaskUs A im vergangenen Geschäftsjahr 1,18 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TaskUs A 994,99 Millionen USD umsetzen können.

