Tasly Pharmaceutical Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tasly Pharmaceutical Group hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde mit 0,08 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,080 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tasly Pharmaceutical Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,93 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,04 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,740 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Tasly Pharmaceutical Group ein Gewinn pro Aktie von 0,640 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,14 Prozent zurück. Hier wurden 8,24 Milliarden CNY gegenüber 8,42 Milliarden CNY im Vorjahr generiert.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,783 CNY und einen Umsatz von 8,86 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
