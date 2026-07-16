Tasly Pharmaceutical Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tasly Pharmaceutical Group hat am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 8,50 CNY gegenüber 0,310 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,04 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,23 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at