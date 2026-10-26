Tasly Pharmaceutical Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tasly Pharmaceutical Group hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tasly Pharmaceutical Group im vergangenen Quartal 1,87 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tasly Pharmaceutical Group 2,02 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at