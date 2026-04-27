Tasly Pharmaceutical Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tasly Pharmaceutical Group hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,210 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,16 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at