Tasly Pharmaceutical Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tasly Pharmaceutical Group präsentierte in der am 22.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,050 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 0,140 CNY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 6,22 Milliarden CNY erwartet.

Tasly Pharmaceutical Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,930 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,740 CNY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 7,22 Milliarden CNY, gegenüber 13,58 Milliarden CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 46,80 Prozent präsentiert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,17 CNY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 7,72 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at