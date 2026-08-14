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14.08.2026 06:31:29
Tasty Bite Eatables legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Tasty Bite Eatables hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 34,45 INR. Im letzten Jahr hatte Tasty Bite Eatables einen Gewinn von 31,91 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 1,56 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,21 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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