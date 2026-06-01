Tasty Bite Eatables verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tasty Bite Eatables hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 23,41 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tasty Bite Eatables noch ein Gewinn pro Aktie von 24,14 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Tasty Bite Eatables mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 12,00 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 137,57 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Tasty Bite Eatables 99,80 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,49 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at