Tasty Bite Eatables: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tasty Bite Eatables lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,11 INR gegenüber 39,27 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 1,33 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 15,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tasty Bite Eatables 1,57 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

