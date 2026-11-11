TASUKI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TASUKI hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 68,69 JPY. Im Vorjahresviertel waren 55,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TASUKI 41,89 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 123,02 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte TASUKI ein EPS von 90,99 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,95 Prozent auf 101,91 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 74,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at