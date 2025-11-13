TASUKI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TASUKI gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,68 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TASUKI 7,91 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31,86 Milliarden JPY – ein Plus von 53,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TASUKI 20,78 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

TASUKI hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 90,99 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 53,39 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat TASUKI im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 56,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 74,41 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 47,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at