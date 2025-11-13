|
13.11.2025 06:31:28
TASUKI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
TASUKI gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,68 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TASUKI 7,91 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31,86 Milliarden JPY – ein Plus von 53,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TASUKI 20,78 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
TASUKI hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 90,99 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 53,39 JPY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahr hat TASUKI im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 56,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 74,41 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 47,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.