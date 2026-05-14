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14.05.2026 06:31:29
TASUKI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
TASUKI hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 40,58 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat TASUKI 36,14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 117,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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