Tat Gida Sanayi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tat Gida Sanayi gab am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 TRY gegenüber 1,03 TRY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Tat Gida Sanayi im vergangenen Quartal 2,43 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tat Gida Sanayi 1,59 Milliarden TRY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,540 TRY beziffert. Im Vorjahr hatten -2,980 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,19 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 6,33 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

