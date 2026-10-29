Tat Gida Sanayi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tat Gida Sanayi präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 TRY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 TRY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,28 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,98 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at