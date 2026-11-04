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04.11.2026 06:31:28
TAT Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
TAT Technologies hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 USD, nach 0,370 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 55,6 Millionen USD – ein Plus von 20,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TAT Technologies 46,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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