TAT Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TAT Technologies hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 USD, nach 0,370 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 55,6 Millionen USD – ein Plus von 20,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TAT Technologies 46,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at