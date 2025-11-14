TAT Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TAT Technologies hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,37 USD gegenüber 0,260 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TAT Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,2 Millionen USD im Vergleich zu 40,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

