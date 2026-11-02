TAT Technologies LtdShs Aktie

TAT Technologies LtdShs ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884632 / ISIN: IL0010827264

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.11.2026 16:15:13

TAT Technologies Q3 Profit Climbs, Revenue Up 20.2%

(RTTNews) - TAT Technologies Ltd. (TATT), an aerospace and defense industrial supplier, reported a year-over-year rise in its third quarter earnings on higher revenue.

The company's third quarter net income was $7.677 million, or $0.58 per share, compared to $4.841 million, or $0.37 per share, last year.

Excluding items, TAT Technologies reported earnings of $7.67 million or $0.58 per share for the period.

Operating income for the third quarter rose 71.8 percent, to $9.04 million, as against $5.26 million year ago.

The quarter's adjusted EBITDA was $10.880 million.

The company's revenue for the period rose 20.2% to $55.56 million from $46.23 million last year.

In the early hours of trading on the Nasdaq, TATT shares were trading 13.57 percent higher, at $36.11.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TAT Technologies LtdShs

mehr Nachrichten

Analysen zu TAT Technologies LtdShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TAT Technologies LtdShs 36,50 14,78% TAT Technologies LtdShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen