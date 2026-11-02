TAT Technologies Q3 Profit Climbs, Revenue Up 20.2%

(RTTNews) - TAT Technologies Ltd. (TATT), an aerospace and defense industrial supplier, reported a year-over-year rise in its third quarter earnings on higher revenue.

The company's third quarter net income was $7.677 million, or $0.58 per share, compared to $4.841 million, or $0.37 per share, last year.

Excluding items, TAT Technologies reported earnings of $7.67 million or $0.58 per share for the period.

Operating income for the third quarter rose 71.8 percent, to $9.04 million, as against $5.26 million year ago.

The quarter's adjusted EBITDA was $10.880 million.

The company's revenue for the period rose 20.2% to $55.56 million from $46.23 million last year.

In the early hours of trading on the Nasdaq, TATT shares were trading 13.57 percent higher, at $36.11.

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