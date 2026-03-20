TAT Technologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TAT Technologies hat am 18.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TAT Technologies 0,310 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,37 USD. Im Vorjahr hatte TAT Technologies 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 178,02 Millionen USD – ein Plus von 17,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem TAT Technologies 152,12 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at