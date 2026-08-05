TAT Technologies LtdShs Aktie

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WKN: 884632 / ISIN: IL0010827264

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05.08.2026 16:34:14

TAT Technologies Stock Jumps 18% On Q2 Earnings And Revenue Growth

(RTTNews) - TAT Technologies Ltd. (TATT) shares climbed $7.43, or 17.85 percent, to $49.08 on Wednesday, after the aerospace and defense services company reported stronger second-quarter earnings and revenue compared with the prior-year period.

The stock opened at $49.42 and traded between $48.90 and $52.99 during the session on the Nasdaq. It has traded in a 52-week range of $30.36 to $64.50. Trading volume reached 217,216 shares, compared with an average daily volume of 212,640 shares.

Second-quarter net earnings increased to $8.07 million, or $0.61 per share, from $3.44 million, or $0.30 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $4.66 million, or $0.35 per share. Revenue rose 22.8 percent to $52.94 million from $43.10 million in the same quarter last year.

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