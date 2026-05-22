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22.05.2026 06:31:29
TAT Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
TAT Technologies lud am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,26 USD. Im letzten Jahr hatte TAT Technologies einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,35 Prozent auf 41,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TAT Technologies 42,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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