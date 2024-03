Tata-Aktie: Jaguar-Mutter Tata prüft Aufspaltung

Dadurch soll der Fokus auf die Geschäftsbereiche Nutzfahrzeuge und Elektro-Autos geschärft werden, teilte die Muttergesellschaft von Jaguar Land Rover am Montag mit. Die Aufteilung werde bessere Aufstiegsmöglichkeiten für die Mitarbeiter und einen erhöhten Wert für die Aktionäre schaffen, sagte Konzernchef Natarajan Chandrasekaran. Der Plan werde in den kommenden Monaten dem Vorstand vorgelegt. Bis alle notwendigen Zustimmungen eingeholt sind, könnten zwölf bis fünfzehn Monate vergehen. Die Aktionäre von Tata Motors behalten nach Angaben des Mischkonzerns in den neu geschaffenen Unternehmen die gleiche Beteiligung. Auf Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner werde die Aufspaltung keine negativen Auswirkungen haben.

Frankfurt (Reuters)