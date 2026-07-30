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30.07.2026 06:31:29
TATA Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
TATA Capital veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,65 INR, nach 2,48 INR im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TATA Capital in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 88,25 Milliarden INR im Vergleich zu 76,92 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,78 INR sowie einem Umsatz von 44,54 Milliarden INR in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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