TATA Capital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TATA Capital hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,73 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,58 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 77,50 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,89 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at