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29.10.2026 06:31:29
TATA Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TATA Capital hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,91 INR. Im Vorjahresviertel hatte TATA Capital 2,73 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 91,70 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77,50 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,05 INR sowie einem Umsatz von 46,77 Milliarden INR in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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