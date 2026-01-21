TATA Capital: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TATA Capital präsentierte in der am 19.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,97 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TATA Capital 2,46 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 79,12 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,45 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,40 INR sowie einen Umsatz von 40,03 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at